Туреччина

Норвежець близький до того, щоб очолити команду.

Колишній тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер незабаром може повернутися до роботи. Норвезький фахівець веде переговори з Бешикташем. Про це турецький клуб оголосив офіційно на своєму сайті.

Норвезький фахівець не тренував із 2021 року після звільнення з Манчестер Юнайтед. Після виходу з МЮ, Уле Гуннар працював як аналітик матчів від УЄФА.

Бешикташ розташовується на шостому місці в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини з 30 набраними очками після 18 турів.