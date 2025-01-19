Україна

Футболіст підбив підсумки першого для себе матчу за житомирян.

Півзахисник Полісся Олександр Андрієвський після матчу з польською Лехією (0:1) розповів про слова головного тренера після гри, а також про свою адаптацію в клубі.

"Пропущений м'яч? Ми втратили м’яч на своїй половині поля, отримали контратаку і пропустили гол. Все просто, в принципі, краще ми тут пропустимо, аніж в чемпіонаті. Головне зробити роботу над помилками і йти далі.

Я себе комфортно відчував на полі, для першої гри на зборах, думаю, нормально. Так, результат не радує, але я думаю що нормально.

Легкості не відчувається. Хоч ми й грали по тайму, але відчувалось, що ми під навантаженнями, тому це нормальна історія на зборах. Нічого нового не було.

Як Лехія? Тут багато українців, дай характеристику суперника, наскільки цікаво було з ними грати?

звичайно цікаво, ми й друзі й добрі знайомі з якими ми разом грали, радий був бачити. Добра команда, злагоджено грає в захисті, мені сподобалась.

Ашур? Він злий був, що ми втратили м’яч та пропустили. Ми грали короткими передачами, а потрібно було в тому епізоді грати більш в глибину й відкриватись за спину супернику. Краще в спарингах, ніж в офіційних матчах", — закінчив Андрієвський.