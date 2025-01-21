Команда Романа Григорчука буде готуватися з 15 січня до 15 лютого.
Гравці ЛНЗ, ФК ЛНЗ
21 січня 2025, 12:20
ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про проведення шести контрольних матчів на навчально-тренувальних зборах в Іспанії.
Команда Романа Григорчука працюватиме на зборах з 15 січня до 15 лютого.
Графік контрольних матчів ЛНЗ:
22 січня – ДВТК (Угорщина)
25 січня – Пардубіце (Чехія)
2 лютого – Ванкувер Вайткепс (Канада)
7 лютого – Ольборг (Данія)
8 лютого – Одд (Норвегія)
13 лютого – Торпедо Кутаїсі (Грузія)
Після 17 турів ЛНЗ набрав 19 очок та посідає десяте місце в УПЛ.
Раніше повідомлялося, що ЛНЗ назвав новий тренерський штаб Григорчука.