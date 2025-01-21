Україна

Команда Романа Григорчука буде готуватися з 15 січня до 15 лютого.

ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про проведення шести контрольних матчів на навчально-тренувальних зборах в Іспанії.

Команда Романа Григорчука працюватиме на зборах з 15 січня до 15 лютого.

Графік контрольних матчів ЛНЗ:

22 січня – ДВТК (Угорщина)

25 січня – Пардубіце (Чехія)

2 лютого – Ванкувер Вайткепс (Канада)

7 лютого – Ольборг (Данія)

8 лютого – Одд (Норвегія)

13 лютого – Торпедо Кутаїсі (Грузія)

Після 17 турів ЛНЗ набрав 19 очок та посідає десяте місце в УПЛ.

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ назвав новий тренерський штаб Григорчука.