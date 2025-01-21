Нападник отримав 57% голосів від вболівальників.
Олексій Гуцуляк, ФК Полісся
21 січня 2025, 14:20
Нападника Полісся Олексія Гуцуляка було визнано найкращим гравцем житомирського клубу за підсумками 2024 року. Про це повідомляє прес-служба клубу.
У голосуванні серед вболівальників 27-річний українець набрав 57% голосів, що допомогло йому випередити Олександра Назаренка та Сергія Чоботенка.
Цього сезону Гуцуляк провів 19 матчів, у яких забив десять голів та віддав дві гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Полісся підписало уругвайського нападника.