Обстеження виявило часткове пошкодження м’язу стегна.
Денис Попов, ФК Динамо Київ
21 січня 2025, 15:22
Центральний захисник київського Динамо Денис Попов буде недоступним для команди протягом двох найближчих тижнів. Про це повідомляє прес-служба клубу.
25-річний українець отримав пошкодження під час одного із тренувань на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Після медичного обстеження стало відомо, що має часткове пошкодження м'яза стегна. Він має відновитися за два тижні.
Нинішнього сезону Попов провів 22 матчі, в яких забив два м'ячі.
Нагадаємо, сьогодні Динамо зіграє проти Галатасарая в основному етапі Ліги Європи. Гра розпочнеться о 17:30 за Києвом.