Україна

Обстеження виявило часткове пошкодження м’язу стегна.

Центральний захисник київського Динамо Денис Попов буде недоступним для команди протягом двох найближчих тижнів. Про це повідомляє прес-служба клубу.

25-річний українець отримав пошкодження під час одного із тренувань на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Після медичного обстеження стало відомо, що має часткове пошкодження м'яза стегна. Він має відновитися за два тижні.

Нинішнього сезону Попов провів 22 матчі, в яких забив два м'ячі.

Нагадаємо, сьогодні Динамо зіграє проти Галатасарая в основному етапі Ліги Європи. Гра розпочнеться о 17:30 за Києвом.