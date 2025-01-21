Україна

Деян Попара розповів про перехід в луганську Зорю.

Півзахисник луганської Зорі Деян Попара прокоментував свій перехід у луганський клуб, а також поділився думками щодо зборів у Туреччині.

"Дуже радий бути тут, перейти в таку команду, як Зоря. Мені 21 рік, я з Боснії і Герцеговини. Вже не міг дочекатися початку зборів, щоб почати працювати та зустрітися з гравцями. Останнім моїм клубом була команда Слога з елітного дивізіону Боснії, за яку я відіграв 50 поєдинків.

Я спілкувався з генеральним директором Ігорем Вікторовічем Гузем та тренером Младеном Бартуловичем. Зрозумів, що в нас команда з великою історією, з великим потенціалом. Після розмови з ними в мене залишилися тільки позитивні враження.

У мене є можливість пройти всі збори з самого початку, набрати форму, плідно попрацювати та спробувати зробити все, щоб допомогти команді. Ми розмовляємо, можна сказати, на одній мові з Петаром Мічіним, Жаном Тронтелєм, Яковом Башичем та Габріелєм Ескінья. Хлопці вже встигли сказати мені, що в нас чудовий колектив та є всі шанси бути якомога вище.

Я граю в центрі поля. В основному — на позиції опорного півзахисника. Але можу зіграти і вище", — наводить слова Попари прес-служба клубу.

Після першої половини сезону Зоря набрала 22 очки за 16 турів та посідає восьме місце в УПЛ.