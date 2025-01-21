Україна

Лео Агостіньо має прибути до київського клубу найближчим часом.

Вінгер молодіжної команди Корінтіанса Лео Агостіньо незабаром стане гравцем київського Динамо. Про це повідомляє Goal.com.

За інформацією джерела, клуби змогли погодити трансфер 19-річного бразильця, у якого закінчувався контракт.

При цьому бразильський клуб залишить 30% прав на футболіста, який після медичного огляду підпише п'ятирічний контракт з "біло-синіми".

Цього сезону Агостіньо провів п'ять поєдинків за молодіжну команду Фламенго U-20, де забив один гол та віддав один асист. Також на його рахунку 12 матчів за молодіжний склад Корінтіанса.

Раніше повідомлялося, що Денис Попов пропустить до двох тижнів через травму.