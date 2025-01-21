Лео Агостіньо має прибути до київського клубу найближчим часом.
Лео Агостіньо, www.goal.com
21 січня 2025, 17:45
Вінгер молодіжної команди Корінтіанса Лео Агостіньо незабаром стане гравцем київського Динамо. Про це повідомляє Goal.com.
За інформацією джерела, клуби змогли погодити трансфер 19-річного бразильця, у якого закінчувався контракт.
При цьому бразильський клуб залишить 30% прав на футболіста, який після медичного огляду підпише п'ятирічний контракт з "біло-синіми".
Цього сезону Агостіньо провів п'ять поєдинків за молодіжну команду Фламенго U-20, де забив один гол та віддав один асист. Також на його рахунку 12 матчів за молодіжний склад Корінтіанса.
Раніше повідомлялося, що Денис Попов пропустить до двох тижнів через травму.