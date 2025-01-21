Вінгер молодіжної команди Корінтіанса Лео Агостіньо незабаром стане гравцем київського Динамо. Про це повідомляє Goal.com.

За інформацією джерела, клуби змогли погодити трансфер 19-річного бразильця, у якого закінчувався контракт.

При цьому бразильський клуб залишить 30% прав на футболіста, який після медичного огляду підпише п'ятирічний контракт з "біло-синіми".

Цього сезону Агостіньо провів п'ять поєдинків за молодіжну команду Фламенго U-20, де забив один гол та віддав один асист. Також на його рахунку 12 матчів за молодіжний склад Корінтіанса.

Раніше повідомлялося, що Денис Попов пропустить до двох тижнів через травму.