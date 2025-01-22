Україна

Українець має підписати контракт з турецьким клубом.

Нападник донецького Шахтаря Данило Сікан прокоментував свій майбутній перехід до турецького Трабзонспору.

23-річний українець вже прибув до Трабзона, щоб пройти медичне обстеження та поставити свій підпис під контрактом, який буде розрахований на три з половиною роки.

"Трабзонспор – велика команда. Я вибрав це місце відповідно до своїх цілей. Вболівальники теж дуже потужні.

Я зустрівся з Арсенієм Батаговим. Він сказав дуже приємні речі – що це дуже велика команда, що клуб виграв багато трофеїв.

Я поговорю з тренером про те, на якій позиції він хоче мене бачити. Я – центральний нападник.

Зубков? Можливо, він також прийде згодом. Зачекаємо та подивимося", — наводить слова Сікана Fotomaç.

Цього сезону Сікан провів 18 матчів, у яких забив чотири голи та віддав один асист.

Раніше була інформація, що Трабзонспор продовжує переговори з Шахтарем щодо трансферу Олександра Зубкова.