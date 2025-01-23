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Новачок "жовто-чорних" розповів, як вирішив приєднатись до львівського колективу та як пройшов період адаптації.

Новачок Руху Артур Ременяк прокоментував свій перехід у склад львівської команди.

"Я отримав пропозицію від Руху і вирішив приєднатись до цього амбітного клубу. В мене були телефонні розмови з Віталієм Пономарьовим і він розповів про цілі команди. Для мене це підвищення і я можу зробити крок уперед у своїй кар’єрі, розвиваючись разом з таким перспективним клубом.

Основне моє завдання – допомогти Руху вирішувати свої завдання у чемпіонаті та в Кубку України. Я ж зроблю все від себе залежне, аби команда боролась за найкращі результати. Можу зіграти крайнього вінгера, правого латераля, навіть грати у парі в нападі – для мене немає великої різниці на якій позиції грати, а головне – приносити команді користь.

Більшість хлопців з Руху я знав і раніше, тому адаптація проходить дуже легко. Мені комфортно у цій команді, адже я – львів’янин і переважна більшість гравців це місцеві футболісти. З іншими новачками – Артуром Рябовим та Олегом Горіним – я грав і в попередніх клубах, і на дитячому та юнацькому рівнях. Загалом колектив тепло мене прийняв, а клуб створив всі необхідні умови для якісної роботи.

На першому етапі зборів було багато бігової роботи, тренували силову витривалість. Це звичний процес на початку підготовки. У Словенії ж команда гратиме спаринги і там основний акцент буде на тактиці, роботі з м’ячем та теорії. Нам протистоятимуть хороші суперники високого рівня і ми зможемо перевірити себе на їхньому фоні. Важливо виконати поставлені завдання тренерського штабу та демонструвати якісний футбол. Поступово ми наберемо необхідні кондиції та будемо готові до офіційних матчів.

Цілі на другу частину сезону у Руху максимальні. В команді грають молоді та амбітні хлопці і тренери підтримують цю енергетику. Ми хочемо виграти якомога більше матчів, а щодо особистих цілей, то хочу виграти конкуренцію за місце в складі та забивати голи, адже я люблю відзначатись у воротах суперників", — сказав Ременяк.