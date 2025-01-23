Україна

Контракт розрахований до кінця 2025 року.

Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про підписання контракту з опорним півзахисником Расінга де Авельянеди Патрісіо Танди.

Орендну угоду з 22-річним аргентинцем розраховано до кінця 2025 року. Також у контракт включено опцію викупу футболіста.

Останні півтора року Танда виступав за Уніон Санта-Фе – на його рахунку 28 матчів без результативних дій.

Після 17 турів Карпати набрали 24 очки та посідають шосте місце у турнірній таблиці УПЛ.