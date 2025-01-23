Контракт розрахований до кінця 2025 року.
Патрісіо Танда, ФК Карпати Львів
23 січня 2025, 20:23
Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про підписання контракту з опорним півзахисником Расінга де Авельянеди Патрісіо Танди.
Орендну угоду з 22-річним аргентинцем розраховано до кінця 2025 року. Також у контракт включено опцію викупу футболіста.
Останні півтора року Танда виступав за Уніон Санта-Фе – на його рахунку 28 матчів без результативних дій.
Після 17 турів Карпати набрали 24 очки та посідають шосте місце у турнірній таблиці УПЛ.