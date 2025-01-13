Україна

"Гірників" не влаштувала пропозиція у розмірі десяти мільйонів євро.

Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес продовжить виступати у складі донецького клубу. Про це повідомляє Globo.

За інформацією джерела, керівництво "гірників" відмовилося відпускати 21-річного бразильця, за якого Ботафого пропонував близько десяти мільйонів євро.

При цьому наголошувалося, що бразильський клуб вже погодив особистий контракт із футболістом, який погодився змінити команду.

Також додається, що Шахтар не має наміру розглядати пропозиції нижче 15 млн євро.

Нагадаємо, Марлон перебрався до Шахтаря у січні 2024 року за 12 млн євро. Нинішнього сезону він провів 18 мтчів, у яких віддав три асисти.