Україна

Метою матчу є збір на реабілітацію та спортивне протезування ветерана, що втратив ногу під час евакуації побратимів у бою поблизу Макіївки

Президент благодійної команди "Карпатські Ведмеді" Артем Федецький оголосив точну дату раніше анонсованого першого матчу.

Екс-гравець національної збірної у своїх соцмережах повідомив, що "Карпатські Ведмеді" зійдуться з Легендами ЦСКА Київ уже 26-го лютого.

У матчі візьмуть участь ветерани війни, відомі футболісти та медійні особистості зі свідомою громадянською позицією.

Відзначимо, що поєдинок матиме благодійний характер, а його метою є збір на реабілітацію та спортивне протезування ветерана, що втратив ногу під час евакуації побратимів у бою поблизу Макіївки.

Пряма трансляція запланована на YouTube-каналі FootballHub.