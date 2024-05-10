Благодійний проєкт для допомоги учасникам бойових дій.
АРТЕМ ФЕДЕЦЬКИЙ, ФК КАРПАТИ
10 травня 2024, 14:37
Легенда Карпат та збірної України Артем Федецький анонсував створення аматорської команди. Проєкт носить благодійний характер.
"Друзі, ділюсь новинами! Хотів би проанонсувати створення крутого благодійного проєкту, в рамках якого з друзями та однодумцями створюємо аматорську команду!
Одна з основних цілей нашого проєкту: психологічне та фізичне відновлення наших ветеранів, учасників бойових дій та залучення наших героїв до тренувального процесу та матчів.
Карпатські ведмеді. Створені, щоб допомагати", — написав Федецький у соцмережі.
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