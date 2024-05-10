Україна

Благодійний проєкт для допомоги учасникам бойових дій.

Легенда Карпат та збірної України Артем Федецький анонсував створення аматорської команди. Проєкт носить благодійний характер.

"Друзі, ділюсь новинами! Хотів би проанонсувати створення крутого благодійного проєкту, в рамках якого з друзями та однодумцями створюємо аматорську команду!



Одна з основних цілей нашого проєкту: психологічне та фізичне відновлення наших ветеранів, учасників бойових дій та залучення наших героїв до тренувального процесу та матчів.



Карпатські ведмеді. Створені, щоб допомагати", — написав Федецький у соцмережі.

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