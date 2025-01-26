До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 26 січня, розпочавшись о 16:00.
фото ФК Рух
26 січня 2025, 10:18
Сьогодні, 26 січня, львівський Рух проведе свій третій контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником команди Віталія Пономарьова стане словенський Копер.
Стартовий свисток спарингу прозвучить о 16:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Рух — Копер:
Після 17 турів Рух іде сьомим у таблиці УПЛ з 23 заліковими балами.
У попередніх матчах "жовто-чорні" зіграли в нічию проти Гартберга (1:1) та НК Браво (0:0).