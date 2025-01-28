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Бразилець став вільним агентом.

Вінгер Неймар розірвав контракт з Аль-Хілялем, повідомляє пресслужба саудівського клубу.

Контракт розірвано за обопільною згодою сторін.

Неймар перейшов до Аль-Хілалю у серпні 2023 року з ПСЖ за 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Нападник провів лише сім матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол.

Ймовірно, Неймар повернеться в Сантос. Раніше повідомлялося, що Сантос планує оголосити про перехід Неймара до кінця січня.

Зазначимо, що Неймар є вихованцем Сантоса. За першу команду "риб" він зіграв 225 матчів, в яких забив 136 голів та віддав 64 результативні передачі.