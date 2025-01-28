Франція

Ювентус відкритий до продажу гравця за 20 мільйонів євро.

Півзахисник Ювентуса Ніколо Фаджолі може продовжити кар'єру у Марселі, який тренує екстренер Шахтаря Роберто Де Дзербі, повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, "б’янконері" прагнуть продати 23-річного футболіста, тому розглядатимуть лише пропозиції про продаж італійця або оренди з обов’язковим викупом. Натомість Марсель розглядає варіант з орендою італійця.

Ювентус відкритий до продажу Фаджолі та оцінює його у 20 мільйонів євро. Раніше фінансові вимоги "старої синьйори" були вищими — 25 млн євро.

У поточному сезоні Ніколо Фаджолі провів за Ювентус 773 хвилини у 22 матчах у всіх турнірах, в яких він віддав один асист та заробив чотири попередження. Його контракт з туринцями спливає влітку 2028 року.