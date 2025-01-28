Україна

Український воротар, схоже, все ж продовжить кар'єру в саудівському чемпіонаті.

Напередодні з'явилася інформація про те, що воротар київського Динамо та національної збірної України Георгій Бущан незабаром може приєднатися до Аш-Шабаба, який узгодив усі умови трансферу українця.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, 30-річний український голкіпер вже прибув до столиці Саудівської Аравії для завершення свого трансферу в Аш-Шабаб.

Зазначається, що у Бущана запланований медогляд в новому клубі, після чого про його перехід буде оголошено офіційно.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨



الحارس جورجي بوششان يوصل الى العاصمة



🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️ pic.twitter.com/kuV5Nol60M — منبر الشباب (@mnbrSHB) January 28, 2025

За попередньої інформацією, Георгій Бущан перейде з київського Динамо на постійній основі та підпише з Аш-Шабабом контракт на 2,5 роки. Сума його трансферу оцінюється приблизно в 3 мільйони євро.