Україна

До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 28 січня, розпочавшись о 17:00.

Сьогодні, 28 січня, Кривбас проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах в Іспанії.

Суперником команди Юрія Вернидуба стане норвезький Тромсе. Стартовий свисток спарингу прозвучить о 17:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Кривбас — Тромсе:

Після 17 турів та 16 ігор Кривбас іде на четвертому місці в УПЛ з 31 заліковим балом.

У попередньому матчі Кривбас мінімально обіграв Олімпію Любляну (1:0).