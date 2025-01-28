До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 28 січня, розпочавшись о 17:00.
ФК Кривбас
28 січня 2025, 16:19
Сьогодні, 28 січня, Кривбас проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах в Іспанії.
Суперником команди Юрія Вернидуба стане норвезький Тромсе. Стартовий свисток спарингу прозвучить о 17:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Кривбас — Тромсе:
Після 17 турів та 16 ігор Кривбас іде на четвертому місці в УПЛ з 31 заліковим балом.
У попередньому матчі Кривбас мінімально обіграв Олімпію Любляну (1:0).