Україна

"Гірників" зацікавив бразильський гравець Вест Гем Юнайтед.

Правий вінгер Вест Гем Юнайтед Луїс Гільєрме опинився в сфері інтересів донецького Шахтаря, передає журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, клуб УПЛ уже надіслав "молотобійцям" пропозицію в розмірі 15 млн євро. Повідомляється, що 18-річним бразильцем, який може залишити Лондон уже взимку, цікавляться ще кілька колективів.

До АПЛ Гільєрме перебрався під час літнього трансферного вікна-2024. Тоді лондонці віддали за нього Палмейрасу 23 млн євро. Його контракт із Вест Гемом розраховано до кінця червня 2029 року.

Зараз на рахунку Луїса всього 50 хвилин у шести матчах всіх турнірів поточної кампанії.