Україна

До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 29 січня, розпочавшись о 14:30.

Сьогодні, 29 січня, луганська Зоря проведе свій третій контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Младена Бартуловича стане польська Медзь.

Стартовий свисток спарингу прозвучить о 14:30 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Зоря — Медзь:

Після 17 турів Зоря йде восьмою у таблиці УПЛ з 22 заліковими балами.

У попередніх матчах "мужики" поступились польській Віслі (1:2) та чорногорський Будучності (0:4).