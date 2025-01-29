До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 29 січня, розпочавшись о 14:30.
фото ФК Зоря Луганськ
29 січня 2025, 13:44
Сьогодні, 29 січня, луганська Зоря проведе свій третій контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником команди Младена Бартуловича стане польська Медзь.
Стартовий свисток спарингу прозвучить о 14:30 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Зоря — Медзь:
Після 17 турів Зоря йде восьмою у таблиці УПЛ з 22 заліковими балами.
У попередніх матчах "мужики" поступились польській Віслі (1:2) та чорногорський Будучності (0:4).