Україна

Київська команда продовжує укріплювати свій склад перед другою половиною сезону.

Лівий Берег на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім воротарем Маріуполя Іллею Караващенком.

Деталі угоди із 23-річним українцем не розголошуються.

Караващенко є вихованцем луганської Зорі та академії зі Щасливого. Потім він перебрався до складу "гірників", де виступав за дублюючий склад.

Останнім клубом Караващенка був Маріуполь, за який він цього сезону провів десять матчів, з яких три на нуль при 16 пропущених м'ячах. Також Ілля виступав за ВПК-Агро та чернігівську Десну.

Після 17 турів Лівий Берег набрав 16 очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.