Україна

До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 1 лютого, розпочавшись о 14:30.

Сьогодні, 1 лютого, львівський Рух проведе свій п’ятий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Віталія Пономарьова стане австрійський ГАК.

Стартовий свисток спарингу прозвучить о 14:30 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Рух — ГАК:

Після 17 турів Рух іде сьомим у таблиці УПЛ з 23 заліковими балами.

У попередніх матчах "жовто-чорні" зіграли в нічию проти Гартберга (1:1), НК Браво (0:0) та Толмін (0:0), а також обіграли Копер (2:1).