Україна

До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 2 лютого, розпочавшись о 10:00.

Сьогодні, 2 лютого, ковалівський Колос проведе свій четвертий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником ковалівців стане боснійська Слога.

Стартовий свисток спарингу прозвучить о 10:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Колос — Слога:

Після 17 турів Колос посідає 11 місце в турнірній таблиці УПЛ.

До цього "колоски" програли Інгульцю (1:2) та Приштині (1:2), а також зіграли внічию проти Вележа (1:1).