До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 2 лютого, розпочавшись о 10:00.
фото ФК Колос
02 лютого 2025, 09:17
Сьогодні, 2 лютого, ковалівський Колос проведе свій четвертий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником ковалівців стане боснійська Слога.
Стартовий свисток спарингу прозвучить о 10:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Колос — Слога:
Після 17 турів Колос посідає 11 місце в турнірній таблиці УПЛ.
До цього "колоски" програли Інгульцю (1:2) та Приштині (1:2), а також зіграли внічию проти Вележа (1:1).