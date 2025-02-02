Україна

Власник Полісся зачепив тему суддівства.

Президент Полісся Геннадій Буткевич висловився про арбітраж в УПЛ.

"Хочу сказати про те, що коли прийшов в український футбол, я був дуже здивований. Таку кількість бруду, заздрості, маніпуляцій та інших негативних речей я не зустрічав до цього ні в бізнесі, ні в будь-яких життєвих ситуаціях.

Суддівство точно займає одне з перших місць у цьому переліку. Низька якість арбітражу. Рішення часто дивні, незрозумілі й непослідовні. Це мене дуже хвилює. По суті, цей фактор дуже впливає на якість нашого чемпіонату й відверто обезцінє намагання розвивати футбол в країні в цей важкий час.

Арбітри – це люди, які обслуговують турнір, в якому беруть участь 16 команд. Президенти клубів, які фінансують розвиток клубного футболу в країні, мають вирішувати, як покращити якість суддівства, як зробити наш футбол сильнішим. В тому числі й по якості арбітражу. Відповідно клуби УПЛ повинні мати вплив на арбітраж, розуміти його та покращувати якість. Так само як це відбувається в АПЛ, яку всі ставлять за приклад. Там арбітр отримує оцінку також і від усіх клубів, якщо оцінка постійно низька – він не зможе судити в Англійській Премʼєр-Лізі. Наша система арбітражу потребує змін.

Футбол повинен бути прозорим і чесним. Я перший з власників клубів готовий пройти детектор брехні. Пропоную усім іншим президентам теж це зробити. Якщо ми хочемо змін, то нехай запитання не будуть про минуле задля вияснення попередніх скандальних ситуацій, а про теперішнє і про майбутнє. Головне, щоб кожен відкрито продемонстрував добрі наміри заради змін на краще. Забудемо минуле і будемо будувати нову систему задля чесного суддівства і чемпіонат за спортивним принципом. А не за принципом відносин чи впливів. Саме клуби мають забезпечити арбітрам достойну зарплатню, найкраще навчання, але й мати можливість запитувати з них про якісну роботу на полі. Я вважаю, що ці реформи дозволять українським суддям з часом стати одними з найкращих арбітрів, які будуть на постійній основі працювати на матчах Ліги Чемпіонів та інших міжнародних топових змаганнях", — сказав Буткевич.