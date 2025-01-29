Україна

Богдан Лєднєв поділився своїми думками про збори.

Півзахисник Полісся Богдан Лєднєв прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі проти косовського Балкані (3:0), у якому він відзначився голом.

"На зборах немає легких ігор, тому що всі матчі під навантаженнями, тож нелегко було. Висновок, що поступово підбираємося до кондицій. Перші дві гри були складніші, тому що фізичний стан, звичайно, перші матчі на зборах завжди такий. Сподіваюсь, що від матчу до матчу ми будемо набирати кращу форму. Я вважаю, що готові трошки більше, ніж 50 відсотків, але ще не максимальні кондиції.

На тренуваннях звикаємо до новачків, тож з кожним днем зв'язок буде все більше і більше. Збори – це для того, щоб підготуватися, щоб показувати яскраву і, найголовніше, ефективну гру в чемпіонаті.

У нас зараз був період без вихідних. Сьогодні це підкріплювалося грою. Погода дуже сонячна була, тож все добре. Зараз будемо відпочивати, відновлюватися. Був графік без вихідних, два матчі, нормально піднавантажились. Зараз буде два дні, щоб відновити сили і тренуватися", — наводить слова Лєднєва прес-служба клубу.

Після 17 турів Полісся набрало 27 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.