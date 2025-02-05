Футболіст підбив підсумки спарингу.
Голкіпер Полісся Євген Волинець прокоментував перемогу над Динамо Батумі (5:0) в контрольному матчі.
"Я не сказав би, що легка гра тому, що легких ігор, я думаю, що не буває, тим більше коли ти знаходишся на зборах. Може ми були в кращому стані, можливо суперник був під навантаженням. Я думаю, що більше має значення не рахунок, а те, як ми діяли, і те, як створювали моменти. Тому, я думаю, що більше треба звертати увагу на гру — вона виявилась непоганою.
Я думаю, що тренер не буде на 100% задоволений, щось знайде. Захисники сьогодні дуже добре зіграли, що не так було багато моментів", — сказав Волинець.
Нагадаємо, Полісся підсилилось португальським нападником.