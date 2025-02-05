Україна

Футболіст підбив підсумки спарингу.

Голкіпер Полісся Євген Волинець прокоментував перемогу над Динамо Батумі (5:0) в контрольному матчі.

"Я не сказав би, що легка гра тому, що легких ігор, я думаю, що не буває, тим більше коли ти знаходишся на зборах. Може ми були в кращому стані, можливо суперник був під навантаженням. Я думаю, що більше має значення не рахунок, а те, як ми діяли, і те, як створювали моменти. Тому, я думаю, що більше треба звертати увагу на гру — вона виявилась непоганою.

Я думаю, що тренер не буде на 100% задоволений, щось знайде. Захисники сьогодні дуже добре зіграли, що не так було багато моментів", — сказав Волинець.

Нагадаємо, Полісся підсилилось португальським нападником.