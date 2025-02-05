Україна

В українському футболі склалась парадоксальна ситуація.

Генеральний директор ЛНЗ Андрій Колісник заявив, що підписати іноземного футболіста простіше за українця.

"Це всі розуміють. Українські футболісти дуже дорогі через ліміт на легіонерів – у команді мають виходити щонайменше чотири українці.

При цьому класних футболістів з українським паспортом не так уже й багато, тому за них велика конкуренція. Вони знають свою ціну та користуються цим. Вихід один – виховувати у своїх академіях більше класних українських футболістів", – сказав Колісник.

Нагадаємо, ЛНЗ придбав у Кривбасу Драмбаєва.