Україна

Тренер залишив черкаський клуб.

Генеральний директор ЛНЗ Андрій Колісник розповів про відставку Андреса Караско.

"У нас була комплексна проблема з Андресом Караско, яка виникла з жовтня. Саме тоді почалися більші проблеми з повітряними тривогами та прольотами дронів. Іспанський спеціаліст не витримав цієї напруги.

Ми не можемо засуджувати це, адже ми вже живемо в іншій реальності, звикли до цього. А для нього це було справжнім шоком, він не впорався з психологічним тиском", — сказав Колісник.

Нагадаємо, ЛНЗ придбав у Кривбасу Драмбаєва.