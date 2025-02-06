Футболіст перейшов до Чорноморця.
Еміль Мустафаєв, фото ФК Полісся Житомир
06 лютого 2025, 16:44
Новачок одеського Чорноморця Еміль Мустафаєв прокоментував свій перехід до стану "моряків".
"Від інших клубів теж були пропозиції, але, зваживши всі плюси та мінуси, вирішили обрати Чорноморець. Я намагатимусь допомогти цій команді.
Я порадився з батьком і ми вирішили залишитися в Україні. Але це не означає, що я взагалі не розглядаю варіантів з Азербайджану. Наразі я перебуваю в Чорноморці та працюватиму в цій команді. Що станеться у майбутньому, покаже час.
Щоб грати у збірній, треба бути на увазі, а в Поліссі я не грав. Мені було важко проявити себе за короткий час перебування на полі. Думаю, після переходу в мене з'явиться більше шансів виявити себе з найкращого боку. Я завжди готовий грати за збірну Азербайджану та віддавати всі сили команді", – розповів Мустафаєв в інтерв'ю Azerisport.
Першу половину сезону хавбек грав у складі Полісся та записав на свій рахунок одну результативну передачу за 12 матчів.