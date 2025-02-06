Україна

Футболіст перейшов до Чорноморця.

Новачок одеського Чорноморця Еміль Мустафаєв прокоментував свій перехід до стану "моряків".

"Від інших клубів теж були пропозиції, але, зваживши всі плюси та мінуси, вирішили обрати Чорноморець. Я намагатимусь допомогти цій команді.

Я порадився з батьком і ми вирішили залишитися в Україні. Але це не означає, що я взагалі не розглядаю варіантів з Азербайджану. Наразі я перебуваю в Чорноморці та працюватиму в цій команді. Що станеться у майбутньому, покаже час.

Щоб грати у збірній, треба бути на увазі, а в Поліссі я не грав. Мені було важко проявити себе за короткий час перебування на полі. Думаю, після переходу в мене з'явиться більше шансів виявити себе з найкращого боку. Я завжди готовий грати за збірну Азербайджану та віддавати всі сили команді", – розповів Мустафаєв в інтерв'ю Azerisport.

Першу половину сезону хавбек грав у складі Полісся та записав на свій рахунок одну результативну передачу за 12 матчів.