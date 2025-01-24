Футболісти змінили клуби УПЛ.
Безбородбко, Чорноморець
24 січня 2025, 12:30
Форвард Денис Безбородько і фланговий півзахисник Еміль Мустафаєв приєдналися до Чорноморця на зборах в Туреччині, повідомляє пресслужба "моряків"
Футболісти згідно з укладеною з клубом угоди виступатимуть за "моряків" до кінця сезону-2024/25.
Гравець збірної Азербайджану Еміль Мустафаєв перейшов до одеситів з Полісся, останнім клубом Дениса Безбородька був Колос.
Раніше стали відомі суперники Чорноморця на зимових зборах в Туреччині.