Україна

Футболісти змінили клуби УПЛ.

Форвард Денис Безбородько і фланговий півзахисник Еміль Мустафаєв приєдналися до Чорноморця на зборах в Туреччині, повідомляє пресслужба "моряків"

Футболісти згідно з укладеною з клубом угоди виступатимуть за "моряків" до кінця сезону-2024/25.

Гравець збірної Азербайджану Еміль Мустафаєв перейшов до одеситів з Полісся, останнім клубом Дениса Безбородька був Колос.

Раніше стали відомі суперники Чорноморця на зимових зборах в Туреччині.