Україна

Функціонер вважає, що клуб рухається у правильному напрямку.

Президент рівненського Вереса Іван Надєїн поділився враженнями від трансферної політики клубу.

"У Верес можна прийти і з Вереса можна піти в хороший чемпіонат за кордоном – в більш фінансово потужний клуб.

Марко Мрвальєвич – поїхав в оренду до Польщі. Впевнений, тепер нам легше буде підписувати гравців. В тому числі – іноземців. Бо вони розумітимуть, що через Верес можна зробити крок вперед. Бачите, щойно в нас з'явився результат – наші гравці стали бажаними на ринку", — сказав Іван Надєїн.

Нагадаємо, Верес відправив Мрвальєвича в оренду до Польщі.