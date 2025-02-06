Функціонер вважає, що клуб рухається у правильному напрямку.
Іван Надєїн, Верес
06 лютого 2025, 14:21
Президент рівненського Вереса Іван Надєїн поділився враженнями від трансферної політики клубу.
"У Верес можна прийти і з Вереса можна піти в хороший чемпіонат за кордоном – в більш фінансово потужний клуб.
Марко Мрвальєвич – поїхав в оренду до Польщі. Впевнений, тепер нам легше буде підписувати гравців. В тому числі – іноземців. Бо вони розумітимуть, що через Верес можна зробити крок вперед. Бачите, щойно в нас з'явився результат – наші гравці стали бажаними на ринку", — сказав Іван Надєїн.
Нагадаємо, Верес відправив Мрвальєвича в оренду до Польщі.