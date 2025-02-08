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Наставник криворіжців поділився своїми думками після гри з Раннерсом.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував поразку своєї команди у контрольному матчі проти датського Раннерса (1:5).

"З кожного матчу можна завжди взяти якусь користь, як і зараз, коли рахунок 1:5. Команда данців заслужено перемогла. Вони дуже класно почали матч, за 15 хвилин забити одразу три мʼячі. Перший гол: Понєдельнік програв в швидкості нападнику, і вони забили практично в пусті ворота, а два наступні після стандартів. Ми дуже погано зіграли при стандартах. І ще два мʼячі було забито з порушенням правил. Це дзвіночок, що в нас не все добре, особливо в ланці захисту.

Ми продовжуємо пошук новачків, центральних захисників. Хоча це товариські зустрічі, але до них треба готуватись, виходити з настроєм, бажанням та починати з перших хвилин. На жаль, я цього не побачив. Коли ми пропустили три мʼячі, то тільки тоді почали грати, але вже було пізно. Ця гра буде корисною для нас, ми її добре розберемо, проаналізуємо наші помилки і будемо рухатись далі. Такі ігри бувають, їх треба прийняти, спокійно прожити, зробити висновки і рухатись далі.

Великих навантажень перед грою не було. Навантаження були в перші три дні після невеличких вихідних та вчора, коли у нас була гра з Еребру. Вчора один склад зіграв 60 хвилин, другий — 30. Зараз — навпаки, ті хто грав 30 — зіграв 60. Я думаю, що вплинули не навантаження, а настрій та підготовка до гри. Ми поговоримо з кожним із гравців, я впевнений, що все буде гаразд. Найголовніше — зробити правильні висновки і не повторювати помилки, яких ми припустились", — наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Кривбас продав Бізіману до Лівії.