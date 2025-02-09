Іспанія

Тренер вважає, що вибрав правильне місце роботи.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік підбив перші підсумки свого перебування в каталонському клубі.

"Мені подобається бути у Барселоні. Тому я не відчуваю жодного тиску з цього приводу. Мені подобається працювати у цьому клубі, я задоволений командою та вважаю, що у нас великий потенціал. Ви також можете бачити в нашій академії, що майбутнє у нас дуже яскраве", — наводить слова Фліка Фабріціо Романо.

Чинний контракт німця з Барселоною розрахований до 30 червня 2026 року.

Раніше у Барселоні назвали ймовірну дату повернення тер Штегена.