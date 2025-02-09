Тренер вважає, що вибрав правильне місце роботи.
Флік, getty images
09 лютого 2025, 13:30
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік підбив перші підсумки свого перебування в каталонському клубі.
"Мені подобається бути у Барселоні. Тому я не відчуваю жодного тиску з цього приводу. Мені подобається працювати у цьому клубі, я задоволений командою та вважаю, що у нас великий потенціал. Ви також можете бачити в нашій академії, що майбутнє у нас дуже яскраве", — наводить слова Фліка Фабріціо Романо.
Чинний контракт німця з Барселоною розрахований до 30 червня 2026 року.
Раніше у Барселоні назвали ймовірну дату повернення тер Штегена.