Україна

До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 9 лютого, розпочавшись о 16:00.

Сьогодні, 9 лютого, ковалівський Колос проведе свій сьомий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником ковалівців стане казахстанський Актобе.

Стартовий свисток спарингу прозвучить о 16:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Колос — Актобе:

Після 17 турів Колос посідає 11 місце в турнірній таблиці УПЛ.

До цього "колоски" програли Інгульцю (1:2) та Приштині (1:2), Слозі (0:1), зіграли внічию проти Вележа (1:1), а також обіграли Петровац (3:0) та Іберію 1999 (1:0).