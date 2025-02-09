Україна

Зміни в розкладі Вереса.

У графіку спарингів рівненського Вереса на зборах у Туреччині відбулися зміни.

Анонсовані раніше поєдинки проти луганської Зорі та молдовського Петрокубу не відбудуться. Причина — значне фізичне навантаження та мікротравми частини футболістів. Про це повідомив спортивний директор народного клубу Юрій Габовда.

Замість двох матчів проти Зорі та Петрокубу — "червоно-чорні" зіграють один спаринг. 11-го лютого Верес зустрінеться із лідером Ліги ІІ чемпіонату Румунії — командою Меркуря-Чук🇷🇴

Завершать тренувальний збір у Туреччині рівняни, як і планували, 14-го лютого матчем проти чемпіона Латвії — РФШ з Риги.

Нагадаємо, Верес відправив Мрвальєвича в оренду до Польщі.