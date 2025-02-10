Україна

Антон Боль розповів про свій трансфер із київського Динамо.

Центральний захисник Олександрії Антон Боль прокоментував свій перехід із київського Динамо, заявивши, що проблем із адаптацією не буде.

"Варіант з Олександрією вже давно мав на увазі ще перед тим, як я йшов в оренду в Зорю. Але тоді я обрав Зорю через те, що вони грали в єврокубках.

Я вибрав 86 номер. У Динамо під 73 я на зборах тільки був. У Динамо у мене наприкінці вже був третій номер, а зараз із тих номерів, які я вибирав, мені нічого не подобалося. Там був великий вибір, але, наприклад, такі звичайні, як третій, четвертий, були зайняті.

Живу з Георгієм Єрмаковим. Ми вже були знайомі зі збірною. У принципі, я майже половину команди знаю. З кимось перетинався або в Динамо, або в Зорі, з кимось у збірній. Тож із адаптацією проблем немає", — наводить слова Боля прес-служба клубу.

Після 17 турів Олександрія набрала 38 очок та посідає друге місце в УПЛ, відстаючи від Динамо на п'ять балів.