Україна

Наставник команди дав коментар про підготовку команди.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував підготовку своєї команди на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

"Я вважаю, що ми зробили ту роботу, яку запланували: і фізичні навантаження, і в іграх ми, в принципі, добилися того, що запланували – це найголовніше. Так, ми в цих матчах десь не звертали увагу на результат, більше на готовність, тому що кожна гра, за винятком першої, проходила для хлопців під навантаженнями. Тому найголовніше – ми в фізичному плані стали краще. Друге: в розумінні ми зробили крок уперед, донесли до новачків наші ідеї, вони їх зараз переварюють в перемішку з фізичними навантаженнями.

На другом зборі, мабуть, зробимо акцент не на якихось вправах фізичних на користь об’єму, а більше в плані інтенсивну та вибуху. Тому я думаю, що ми покращимося ще. Працюємо не на свіжих ногах, хлопці це розуміють, найголовніше – віддаються на 100 відсотків. Думаю, ми повинні підійти до чемпіонату в гарній фізичній готовності і, найголовніше, розуміти, що для нас це нас це важливо, і буде дуже важко, але ми також повинні мати характер", — наводить слова Ротаня прес-служба клубу.

Після 17 турів Олександрія набрала 38 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Динамо на п'ять балів.