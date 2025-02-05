Новачок команди Руслана Ротаня поділився думками про свою адаптацію.
Володимир Шепелєв, скріншот
05 лютого 2025, 20:35
Півзахисник Олександрії Володимир Шепелєв прокоментував свій перехід у команду Руслана Ротаня із київського Динамо.
"Мене прийняли добре. Я багатьох знаю, ми грали разом з деякими футболістами і в Динамо, і в дублі, і в U-19. Тому було неважко адаптуватися. Але мені ще потрібен час.
Я намагаюся більше контактувати з хлопцями, щоб розуміти їх краще. Вони мені підказують, де як діяти на футбольному полі. Тому адаптація проходить добре", — наводить слова Шепелєва прес-служба клубу.
У першій половині сезону Шепелєв провів лише один матч за Динамо, в якому відіграв одну хвилину.