Україна

Новачок команди Руслана Ротаня поділився думками про свою адаптацію.

Півзахисник Олександрії Володимир Шепелєв прокоментував свій перехід у команду Руслана Ротаня із київського Динамо.

"Мене прийняли добре. Я багатьох знаю, ми грали разом з деякими футболістами і в Динамо, і в дублі, і в U-19. Тому було неважко адаптуватися. Але мені ще потрібен час.

Я намагаюся більше контактувати з хлопцями, щоб розуміти їх краще. Вони мені підказують, де як діяти на футбольному полі. Тому адаптація проходить добре", — наводить слова Шепелєва прес-служба клубу.

У першій половині сезону Шепелєв провів лише один матч за Динамо, в якому відіграв одну хвилину.