Україна

Ярослав Шевченко розповів про контрольний матч з Левадією.

Півзахисник Кривбасу Ярослав Шевченко прокоментував перемогу своєї команди у контрольному матчі проти Левадії (4:1).

"Ми готувались до цього суперника. Левадія — чемпіон Естонії, дуже кваліфікована команда. Можу сказати, що впевненою перемогою ми реабілітувались після гри з Раннерсом. Був дуже цікавий та інформативний спаринг. Ми дотиснули суперника, тому і забили в кінці ці три мʼячі. Я вважаю, що вийшла дуже гарна кінцівка матчу у нашому виконанні.

Потроху відходить втома від важких зборів. Ми вже готуємось до чемпіонату, залишилась одна спарингова гра і будемо повертатись до рідної України. Щодо мене, то я перебуваю в гарних кондиціях та готовий до чемпіонату", — наводить слова Шевченка прес-служба клубу.

Після 16 ігор Кривбас набрав 31 очко і посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ.