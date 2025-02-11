Україна

До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 11 лютого, розпочавшись о 12:00.

11 лютого київське Динамо проведе матч 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА сезону 2024/2025, суперником в якому виступить італійська Аталанта. Це буде домашній матч для української команди, він відбудеться у Туреччині на полі Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi.

Пряма трансляція поєдинку до вашої уваги, початок — о 12:00.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Аталанта:

Нагадаємо, Динамо пройшло у плей-оф після перемог над словенським Марибором (1:1, 3:1) та косовським Корріку (5:0, 4:1). Шахтар після шести турів посів 14 місце у лізі із 36 команд.