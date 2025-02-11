Україна

Футболіст розібрав спаринг своєї команди.

Півзахисник криворізького Кривбасу Максим Задерака розповів про перемогу в контрольному матчі над естонською Левадією — 4:1.

"Матч видався насиченим на події. Думаю, ця гра дала нашому тренерському штабу багато інформації для аналізу, тому вони розберуть її. Будемо рухатись далі.

Це кваліфікований, дуже гарний опонент. Ми готувались до гри, розбирали слабкі та сильні сторони «Левадії». Можу сказати, що ми це добре зробили.

Виграли, настрій чудовий. Готуємось до заключної гри і будемо вже вирушати додому. Ми дуже сильно сумуємо за домівкою", — сказав Задерака.

Після 16 матчів Кривбас набрав 31 очко і посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ.