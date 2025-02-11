Україна

Команда Юрія Вернидуба посилилася нігерійським півзахисником.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Левскі Фердинандом Ікенною.

Орендна угода з 21-річним нігерійцем розрахована до кінця нинішнього сезону і включає опцію викупу футболіста.

У першій половині сезону Ікенна провів 13 матчів, у яких відіграв на полі 498 хвилин. Також на його рахунку десять зустрічей за юнацьку збірну Нігерії.

Після 16 ігор Кривбас набрав 31 очко і посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ.