Україна

Глейкер Мендоза дав інтервʼю після підписання контракту з клубом УПЛ.

Венесуельський новачок криворізького Кривбасу Глейкер Мендоза прокоментував свій перехід до українського клубу.

"Мене дуже добре прийняли у ФК Кривбас. Я радий познайомитись з новими товаришами по команді і відчуваю єдність та дружню атмосферу серед хлопців. Тому все чудово, я задоволений прийомом. Кривбас — це ми!

Зараз найбільше спілкуюсь з легіонерами. Це Ндомбазі, Аморозо, Бандейра, Конате, Іліч, Соса та Дібанго. Саме з цими хлопцями я проводжу час та багато комунікую.

Тренування дуже цікаві та круті — інтенсивні та швидкі. Плідно працюємо, тому, впевнений, до сезону підготуємось як слід", — сказав Мендоза.

Після 16 матчів Кривбас набрав 31 очко і посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ.