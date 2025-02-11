Україна

До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 11 лютого, розпочавшись о 14:00.

Сьогодні, 11 лютого, київська Оболонь проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Сергія Шищенка стане молдовський Мілсамі. Стартовий свисток спарингу прозвучить о 14:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Оболонь — Мілсамі:

Після 17 турів Оболонь набрала 14 очок і посідає 14 місце у турнірній таблиці УПЛ. Мілсамі після 14 турів посідає п'яте місце у чемпіонаті Молдови.