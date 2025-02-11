Україна

Команди УПЛ продовжують підготовку до другої половини сезону.

Сьогодні, 11 лютого, кілька команд української Прем'єр-ліги провела контрольні матчі на навчально-тренувальних зборах.

У першому матчі київська Оболонь обіграла молдавський Мілсамі з рахунком 2:1. У складі "пивоварів" голами відзначилися Черненко та Бичек, які забивали у першому таймі.

Оболонь — Мілсамі 2:1

Голи: Черненко, 9, Бичек, 29 — Лучіта, 79.

Оболонь (стартовий склад): Марченко, Осман, Ломницький, Приймак, Стасюк, Суханов, Курко, Вітенчук, Ільїн, Черненко, Бичек.

Запасні: Федорівський, Рибка, Дубко, Карась, Грисьо, Мороз, Груша.

У другому спарингу рівненський Верес розійшовся миром із румунською Чиксередою. Матч закінчився із рахунком 2:2. У складі української команди забив Шарай та потенційний новачок на перегляді.

Верес — Чіксереда 2:2

Голи: гравець на перегляді, 15, Шарай, 79 — Епер'єш, 34, Палмеш, 42.

Верес: Кожухар — Протасевич (Куція, 46), Чечер (Гончаренко, 46), Козубенко (Вовченко, 46), Сміян (Шевченко, 46), Баран (Харатін, 46), Кльоц (Кучеров, 46), Луан (Дахновський, 46), Годя (Степанюк, 46), гравець на перегляді (Шарай, 46), гравець на перегляді (Гайдучик, 46).

Чіксереда: Сімон — Гегедеш, Келемен, Палмеш, Андрезлі, Бьоде, Верес, Блой, Сеара, Джебарі, Епер'єш.

Насамкінець одеський Чорноморець поступився Узгену з Киргизстану з рахунком 1:4. Єдиний гол у складі "моряків" забив Хобленко.

Чорноморець — ФК Узген 1:4

Голи: Хобленко, 67.

Чорноморець (стартовий склад): Вічний, Кайо Гомес, Крайнік, Єрмаков, Жаржу, ГНП (Панама), ГНП (Грузія), Сігеєв, Пшеничнюк, Попов, Хобленко.