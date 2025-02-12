Україна

Команди УПЛ продовжують підготовку до другої половини сезону.

Сьогодні, 12 лютого, кілька команд української Прем'єр-ліги провела контрольні матчі на навчально-тренувальних зборах.

У першому контрольному матчі Олександрія зіграла внічию з молдавським Петрокубом. Матч закінчився з рахунком 2:2. У складі Олександрії голами відзначилися Данило Скорко та Юрій Копина.

Олександрія — Петрокуб 2:2

Голи: Скорко, 55, Копина, 67 – Лунгу, 2, Карунту, 23.

Олександрія (стартовий склад): Шевченко, Логінов, Матвіїв, Малько, Скорко, Шостак, Смирний, Матеус, Бєляєв, Галоян, Кулаков.

Запасні: Долгий, Макаренко, Копина.

У другому спарингу Олександрія обіграла грузинську Іберію 1999 року з рахунком 3:1. Перемогу команді Руслана Ротаня забезпечили голи у виконанні Безерри та Олександра Філіппова, який оформив дубль.

Олександрія — Іберія 1999 3:1

Голи: Безерра (1), Філіппов (2) — ? (1).

Олександрія (стартовий склад): Єрмаков, Шабанов, Кммпос, Тео Ндіка, Кравченко, Калюжний, Шепелєв, Мишньов, Цара, Безерра, Філіппов.

Запасні: Долгий, Макаренко, Копина, Матвіїв, Малько, Матеус, Галоян.

У третій грі житомирське Полісся обіграло молдавський клуб Бєльці з рахунком 2:1. У складі "вовків" забивали Богдан Лєднєв та Андре Гонсалвеш.

Полісся — Бєльці 2:1

Голи: Лєднєв, 22, Гонсалвеш, 85 — ?, 74.

Полісся: Кудрик – Гришкевич, Матіч, Авраменко, Тейлор – Таллес (Мельниченко), Лєднєв, Караман (Венделл) – Назаренко, Пайшао, Есоно (Гонсалвеш).

Бєльці: Назарчук – Білий, Ігнатов, Чемщі, Гінайт – Урвантєв, Цезар, Зе Флорес – Андре, Кайо, Нсуе.

У наступному матчі Полісся обіграло львівські Карпати з рахунком 3:0. На цей раз перемогу команді Імада Ашура принесли голи Томера Йосефі, Бориса Крушинського та Олександа Андрієвського.

Карпати Львів – Полісся 0:3

Голи: Йосефі, 4, Крушинський, 45, Андрієвський, 61.

Карпати Львів: Кемкін, Сич, Бабогло, Стецьков, Мірошніченко, Альварес (Клименко, 84), Шах (Костенко, 73), Підлепенець (Стеніо, 80), Чачуа (Федор, 80), Бруніньйо, Краснопір (Іґор Невес, 84).

Полісся: Волинець, Чоботенко, Михайліченко (Таллес Коста, 46), Майсурадзе, Андрієвський (Венделл, 80), Йосефі (Гонсалвеш, 63), Гуцуляк (Есоно, 80), Батіста (Караман, 74).

Львівський Рух у заключному матчі на зборах не зміг обіграти словенський Тріглав. Зустріч закінчилась із рахунком 2:2. У складі львів'ян дублем відзначився Ростислав Лях.

Рух – Тріглав 2:2

Голи: Лях, 2, 12 – Холод, 52 (автогол), Шушняра, 54.

Рух: Ледвій (Ванівський, 46), Лях (Руніч, 59), Холод (Слюсар, 59), Дідик, Слюбик, Кітела (Ременяк, 59), Підгурський (Притула, 59), Горін (Рябов, 46), Карабін (Тлумак, 46), Климчук (Едсон, 59), ГНП (Кирикович, 59)

Насамкінець Кривбас розійшовся миром з норвезьким Сондалом — 2:2. За команду Юрія Вернидуба забивали Єгор Твердохліб та Іван Дібанго.

Кривбас — Согндал 2:2

Голи: Твердохліб, 19, Дібанго, 38 — Менса, 65, Хаген, 66.