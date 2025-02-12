Житомирський клуб позбавиться провального легіонера.
Луїфер Ернандес, ФК Полісся
12 лютого 2025, 21:56
Нападник Полісся Луїфер Ернандес залишив склад житомирського клубу. Про це повідомляє журналіст Майкл Розеро.
За інформацією джерела, 23-річний венесуелец перебрався до складу еквадорського клубу Вінотінто, який вийшов у вищу лігу своєї країни.
Раніше була інформація, що футболіст перебереться до чемпіонату Еквадору на правах оренди.
Нагадаємо, Ернандес поповнив склад Полісся навесні минулого року за один мільйон євро і він був одним із найдорожчих придбань клубу УПЛ.
Цього сезону Луіфер відіграв десять матчів, у яких забив один гол, провівши на полі 417 хвилин.
Після 17 турів Полісся набрало 27 очок і посідає п'яте місце в УПЛ.