Україна

Житомирський клуб позбавиться провального легіонера.

Нападник Полісся Луїфер Ернандес залишив склад житомирського клубу. Про це повідомляє журналіст Майкл Розеро.

За інформацією джерела, 23-річний венесуелец перебрався до складу еквадорського клубу Вінотінто, який вийшов у вищу лігу своєї країни.

Раніше була інформація, що футболіст перебереться до чемпіонату Еквадору на правах оренди.

Нагадаємо, Ернандес поповнив склад Полісся навесні минулого року за один мільйон євро і він був одним із найдорожчих придбань клубу УПЛ.

Цього сезону Луіфер відіграв десять матчів, у яких забив один гол, провівши на полі 417 хвилин.

Після 17 турів Полісся набрало 27 очок і посідає п'яте місце в УПЛ.