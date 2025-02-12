Україна

Євген Банада поділився враженнями від контрольного матчу проти Кизилкума.

Півзахисник Лівого Берега Євген Банада прокоментував нічийний результат у спарингу проти Кизилкума (1:1), а також поділився думками про майбутній матч з Шахтарем.

"Мали можливість зіграти якісний спаринг проти серйозного суперника. Здавалося, що суперник до цього матчу був готовий більше, ніж ми. Було не легко, адже протягом збору були тренування по два-три рази на день. На мою думку, нічия – закономірний результат цього протистояння.

Ми наближаємося до того, щоб вже грати по 90 хвилин, але поки що не готові. Наступні матчі будемо вже грати по 60 хвилин, а потім – і по 90. Тренерський штаб поступово підводить нас до цього. Усі в команді перебувають у хорошому стані. Хочу відзначити умови проведення зборів. Ми маємо тут все необхідне для того, щоб якісно підготуватися до офіційних матчів. Залишилося ще допрацювати, щоб навесні радувати результатами. Вже засумували за офіційними матчами і хочеться якомога швидше зіграти.

Шахтар прийматиме Лівий Берег 24 лютого у Львові? Шахтар – дуже сильний суперник, з якісними виконавцями у складі. Проти них завжди непросто грати, в яких би кондиціях не були "гірники". Буде не легко, але налаштовуємося на результат.

Лише за рахунок дисципліни, самовіддачі та виконання тренерських настанов зможемо досягнути результату. Усі слідкували за матчами Шахтаря в єврокубках. Нам точно буде дуже непросто. Безумовно, ми очікуємо на своїх вболівальників. Сподіваюся відчути підтримку фанатів у Львові", — наводить слова Банади прес-служба клубу.

Після 17 турів Лівий Берег набрав 16 очок та посідає 13 місце в УПЛ.