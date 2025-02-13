Сенегалець приєднався до італійського клубу.
Больде, монца
13 лютого 2025, 20:33
Монца оголосила про підписання контракту з лівим вінгером Кейтом Бальде.
29-річний футболіст став вільним агентом після закінчення контракту з турецьким Сівасспором і підписав угоду з Монцою до 30 червня 2025 року.
Бальде відомий за виступами Інтер, Монако та Лаціо.
"Червоно-білі" йдуть на останній, двадцятій, сходинці турнірної таблиці з 13 очками після 24 зіграних матчів та мають відставання від найближчого конкурента в хоча б трохи безпечній зоні у вісім залікових балів.
Нагадаємо, Неста повернувся до роботи в Монці.