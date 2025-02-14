Україна

Наставник луганської команди підбив підсумки зборів у Туреччині.

Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович прокоментував результати підготовки своїх підопічних на зборах у Туреччині перед другою половиною сезону.

"Оцінка зборів добра, бо зробили все те, що планували, зіграли всі наші спаринги. Дуже важливо в психологічному плані, що виграли проти Динамо Батумі – перемога завжди додає позитиву. Був дуже гарний перший тайм. Кінцівкою матчу та початком другого тайму незадоволений, але в цілому хороший матч.

Ми дуже задоволені полями. Місяць тут працюємо – все в дуже гарному стані. Умови гарні, ми мали дуже гарну можливість працювати. Ми дуже задоволені.

Новачки Деян Попара та Володимир Білоцерковець? Я впевнений, що ці гравці будуть для нас підсиленням. Вони гарно влилися в колектив, вони гравці основного складу, добре працюють на тренуваннях і заслуговують на це місце. Маю надію, що так і далі будемо працювати.

Ми шукаємо нових гравців, є дуже багато варіантів. Ми не хочемо підписувати, лише б когось підписати, а саме точечно, щоб це було підсилення для нас, як Вова і Деян.

Попереду Олександрія? Дивилися декілька матчів Олександрії. Гарно виглядає команда, теж новачки у них. Впевнений, буде гарний матч, бо Олександрія прагне грати і досягати своїх завдань у цьому сезоні. Але в нас теж є свої завдання і цілі. Я думаю, що буде дуже цікавий матч. Ми добре підготувалися і будемо готовими до матчу", — наводить слова Бартуловича прес-служба клубу.

Перший офіційний матч у 2025 році Зоря проведе проти Олександрії. Гра відбудеться 23 лютого о 15:30 за Києвом.

Після 16 ігор Зоря набрала 22 очки та посідає восьме місце в УПЛ.